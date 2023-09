Usa-Giappone: Blinken a colloquio con l'omologa Kamikawa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha intrattenuto colloqui telefonici con il ministro degli Esteri uscente del Giappone, Yoshimasa Hayashi, e con la nuova ministra degli Esteri Yoko Kamikawa. Lo riferiscono due note del dipartimento di Stato Usa, secondo cui Blinken ha ringraziato Hayashi per il ruolo di Tokyo nel consolidamento del sostegno del G7 all'Ucraina. Il segretario di Stato si è congratulato con Kamikawa per la nomina a ministro, concordando con quest'ultima il giudizio in merito all'importanza strategica dell'alleanza tra i rispettivi Paesi per la sicurezza e la prosperità dell'Indo-Pacifico. (Git)