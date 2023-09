Usa: automotive, il sindacato Uaw proclama lo sciopero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindacato United Auto Workers (Uaw) ha intrapreso nella notte uno storico sciopero contro i costruttori di auto Ford, General Motors e Stellantis, dopo il fallimento dei negoziati per la rinegoziazione dei contratti di lavoro. A poco è valsa la mobilitazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che per tentare di scongiurare lo sciopero ieri sera aveva intrattenuto un colloquio telefonico con il leader del sindacato, Shawn Fain. Uaw aveva già minacciato nei giorni scorsi che alla scadenza dell'attuale contratto collettivo, alle 23:59 di ieri, avrebbe intrapreso una mobilitazione mirata in alcuni stabilimenti delle tre case automobilistiche. Secondo uno studio pubblicato il mese scorso dall'Anderson Economic Group, uno sciopero di 10 giorni del sindacato costerebbe ai tre giganti dell'auto di Detroit più di 5 miliardi di dollari. Per il momento, però, non tutti gli iscritti aderiranno alla mobilitazione, che interesserà in principio tre soli stabilimenti produttivi, per un totale di circa 12.700 lavoratori. (segue) (Was)