Usa: automotive, il sindacato Uaw proclama lo sciopero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il quotidiano "Wall Street Journal", si tratta degli stabilimenti per la produzione del fuoristrada Ford Bronco in Michigan, delle Jeep di Stellantis a Toledo, Ohio, e dei pickup di GM in Missouri "Questa strategia terrà nel dubbio le aziende", ha dichiarato Fain durante una diretta su Facebook nella notte. "Darà ai nostri negoziatori la massima leva e flessibilità negoziale, e se dovremo andare fino in fondo lo faremo. Tutte le opzioni sono sul tavolo", ha detto il leader del sindacato. Secondo una analisi effettuata dalla società di ricerca di orientamento progressista Economici Policy Institute, gli utili di Ford, General Motors e Stellantis sono aumentati del 92 per cento tra il 2013 e il 2022, a 250 miliardi di dollari, e i compensi degli amministratori delegati hanno registrato un incremento del 40 per cento nello stesso periodo. Il sindacato, che conta 391mila iscritti attivi, ha respinto tutte le contro-proposte formulate dalle tre case automobilistiche, secondo cui le richieste dei lavoratori sono irrealistiche e insostenibili. (Was)