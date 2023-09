Siria: Onu, segnali allarmanti di “un’ulteriore frammentazione del conflitto” nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I segnali “di un’ulteriore frammentazione del conflitto in Siria sono allarmanti, non possiamo permetterci di restare impassibili a guardare il Paese che scivola ancor di più in un conflitto senza fine, che ha già segnato la vita di così tanti civili”. È quanto ha dichiarato, ieri, l’alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk, in un comunicato stampa. Il riferimento è ai recenti scontri scoppiati nel governatorato orientale di Deir ez Zor (la cui popolazione è costituita per lo più da arabi) tra le Forze democratiche siriane (Fds, a maggioranza curda) e le tribù arabe locali, incluse quelle rappresentate dal Consiglio militare della città di Deir ez Zor. Gli scontri, durante i quali, come ricorda Turk, sono morti 23 civili, erano scoppiati dopo l’arresto, lo scorso 27 agosto, di Ahmed al Khabil, noto anche come Abu Khawla, capo del Consiglio militare. “Decine di persone sono state arrestate dalle Fds per la loro presunta implicazione nelle ostilità”, ha ricordato Turk, scorgendo in questo un segnale di frammentazione del conflitto. Tanto più che gli scontri, iniziati a Deir ez Zor si sono in seguito propagati nei governatorati di Hasakah e Aleppo. “Tutte le parti coinvolte nelle ultime violenze devono porre fine ai combattimenti e adoperarsi per risolvere le loro divergenze attraverso il dialogo al fine di evitare l'apertura di un'altra dimensione catastrofica nel conflitto siriano”, ha dichiarato Turk. Inoltre, l’alto commissario Onu ha espresso il timore che tali conflitti “possano essere sfruttati da altre parti per tentare di esercitare la loro influenza”. “Negli ultimi 12 anni”, ha aggiunto Turk, “i civili hanno subito una miriade di violazioni dei diritti umani, in aggiunta ad altri problemi legati al conflitto, alle epidemie, alla pandemia (da Covid 19, ndr) e, più recentemente, a un terremoto devastante. Oggi sette siriani su dieci necessitano di aiuti umanitari”. “Invito tutti i soggetti responsabili a prevenire e affrontare tutte le violazioni del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale dei diritti umani da parte delle loro forze, incluso perseguendo coloro che ne sono responsabili”, ha concluso Turk, secondo il quale l’attribuzione delle responsabilità è “essenziale per una pace duratura”. (Res)