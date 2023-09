Libano: Forze armate sventano tentativo di emigrazione illegale via mare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate del Libano hanno arrestato due libanesi e 48 siriani con l’accusa di traffico di esseri umani, durante un’operazione tesa a sventare un tentativo di emigrazione illegale via mare dal porto di Al Abdeh, a Tripoli, sulla costa settentrionale del Paese. Lo hanno reso noto le stesse Forze armate libanesi, in un comunicato stampa diramato ieri, senza fornire dettagli sul giorno e sull’ora dell’operazione. “Due libanesi che preparavano un tentativo di partenza illegale via mare dal porto di Al Abdeh, a Tripoli, sono stati intercettati da una pattuglia delle Forze armate”, si legge nel comunicato. L’abitazione di uno dei due è stata successivamente perquisita dai militari libanesi, che hanno quindi trovato “48 cittadini siriani che si apprestavano a lasciare illegalmente il Paese”. Questi ultimi, dunque, sono stati arrestati e l’imbarcazione a bordo della quale si preparavano a salpare è stata sequestrata. (Lib)