Giappone-Canada: concordata firma memorandum su catene di fornitura batterie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giappone e Canada firmeranno un memorandum d'intesa per lavorare congiuntamente allo sviluppo delle catene di fornitura per le batterie delle auto elettriche in Nord America. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", secondo cui il memorandum verrà firmato il 21 settembre in occasione di una visita in Canada del ministro del Commercio giapponese, Yasutoshi Nishimura. Sulla base dell'accordo, entità giapponesi pubbliche e private svilupperanno catene di fornitura per i veicoli elettrici in Canada che andranno dall'estrazione e lavorazione di minerali chiave sino alla produzione di batterie, sfruttando anche i sussidi offerti dal governo del primo ministro Justin Trudeau. La prima area di cooperazione ad essere sviluppata dai due Paesi sarà quella dell'estrazione del nichel e del litio sul territorio canadese, che verrà affidata alla Japan Organization for Metals and Energy Security e ad altre entità. Secondo l'Us Geological Survey, le riserve di litio del Canada sono tra le più vaste al mondo, pari a circa la metà di quelle della Cina, mentre il volume di produzione è appena il 2 per cento di quello della prima potenza asiatica. (Git)