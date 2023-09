Asia centrale: presidente Kazakhstan Tokayev, commercio cresciuto dell'80 per cento in 5 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commercio tra i Paesi dell'Asia centrale è cresciuto dell'80 per cento in cinque anni, e continuerà a crescere in futuro. Lo ha dichiarato il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, durante il Vertice dell'Asia centrale che si è tenuto ieri a Dushanbe. Il capo dello Stato ha sottolineato che la regione si sta sviluppando attivamente grazie alle nuove opportunità offerte dal commercio, dagli investimenti, dalle scienze e dall'innovazione: "Grazie al miglioramento dei flussi commerciali saremo in grado di aumentare gli scambi a 15 miliardi di dollari. Questo richiederà l'eliminazione delle barriere e la creazione di condizioni di trasparenza per il commercio", ha detto il presidente. Tokayev ha parlato anche della cooperazione industriale, sottolineando la tendenza alla creazione di brevi catene di fornitura regionali. "La creazione di cluster di progetti per la produzione di cibo, prodotti leggeri, costruzioni e dell'industria chimica mostra potenziale. E' necessario preparare un piano d'azione per lo sviluppo della cooperazione industriale teso a creare cicli di produzione stretti con un orientamento all'export", ha spiegato il capo dello Stato, che ha parlato anche della "realizzazione del potenziale dei trasporti e della logistica" dei Paesi dell'Asia centrale come motore di sviluppo regionale.(Res)