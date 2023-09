Asia centrale: presidente Uzbekistan Mirziyoyev, accelerare abbattimento barriere commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Asia centrale deve accelerare lo sviluppo di zone di libero scambio senza restrizioni. Lo ha dichiarato il presidente dell'Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, durante il Vertice dell'Asia centrale che si è tenuto ieri a Dushanbe. Il presidente ha suggerito l'adozione del programma regionale complessivo per la creazione di catene di fornitura e commerciali sostenibili tra i Paesi centro-asiatici. Mirziyoyev ha proposto in particolare la produzione congiunta di fertilizzanti minerali, polimeri, prodotti siderurgici e prodotti alimentari lavorati come parte della cooperazione industriale. Il presidente ha dichiarato che le opportunità e le potenzialità della regione consentono di rispondere alla domanda alimentare interna e di potenziare le esportazioni. Mirziyoyev ha sollecitato in particolare un intervento sui trasporti, evidenziando che nella regione i costi di trasporto arrivano a pesare per il 50 per cento del prezzo finale dei prodotti, mentre la media globale non supera l'11 per cento. (Res)