Qatar-Iran: colloquio telefonico tra ministro Esteri Al Thani e omologo Amirabdollahian

- Il primo ministro e ministro degli Esteri dello Stato del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al Thani, ha avuto ieri un colloquio telefonico con l’omologo della Repubblica islamica dell’Iran, Hossein Amirabdollahian. Lo si apprende dall’agenzia di stampa qatariota “Qna”. Durante la conversazione, i due capi della diplomazia hanno discusso delle relazioni bilaterali tra Teheran e Doha e di una serie di questioni regionali e internazionali di interesse comune. Amirabdollahian, da parte sua, ha espresso la sua gratitudine nei confronti del Qatar per gli sforzi messi in campo nel ruolo di mediatore tra Iran e Stati Uniti, per l’accordo sullo scambio di prigionieri. Il ministro degli Esteri qatariota, a tal proposito, ha ribadito l’impegno di Doha nel sostenere tutti gli sforzi, a livello regionale e internazionale, per contribuire alla sicurezza e alla stabilità della regione. (Res)