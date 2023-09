Giustizia: Pinelli (Csm), dividere la magistratura fra destra e sinistra è riduttivo e fuorviante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giorno dopo la scelta del nuovo procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, Fabio Pinelli, in una intervista al "Corriere della Sera" si dice è soddisfatto: "Il Consiglio ha nominato un magistrato di grande valore, fornendo una risposta concreta e puntuale all'esigenza dei cittadini di avere un adeguato contrasto alla criminalità organizzata. Fermo restando che la repressione penale non è la soluzione di tutti i problemi". C'è voluto più di un anno: "Noi ci siamo insediati a febbraio e in sette mesi abbiamo fatto la nomina, oltre ad altre ugualmente importanti. In media abbiamo già ridotto di un terzo i tempi per l'attribuzione di incarichi direttivi e semi direttivi, grazie al lavoro dell'apposita commissione. E smaltito l'arretrato di oltre il 20 per cento. Sono risultati importanti, dovuti al grande lavoro di tutti i consiglieri". Pinelli osserva inoltre che "gran parte delle nomine di questo Consiglio è decisa all'unanimità e, quando non avviene, le maggioranze sono variabili, senza schieramenti predefiniti. Proprio su Napoli ci sono stati voti trasversali tra laici e togati". Appena 4 su 19: i due blocchi erano evidenti: "Dividere la magistratura fra destra e sinistra e riduttivo e fuorviante, e va rivalutata l'importanza dei laici all'interno del Csm. La Costituzione li ha previsti per evitare di farne un organo autoreferenziale e garantire il governo della funzione giudiziaria, non della corporazione. E in questo Consiglio il ruolo dei laici si sta distinguendo per competenza e professionalità". Su Gratteri e altre pratiche il vice presidente ha votato abbandonando la tradizionale astensione: "Ritengo doveroso e opportuno dare il mio contributo nei casi di maggior rilievo, assumendomene la responsabilità. Ho verificato che dal 1998 in avanti i vice presidenti hanno votato nel 31 per cento delle pratiche, io sono ben al di sotto la media". (segue) (Rin)