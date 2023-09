Giustizia: Pinelli (Csm), dividere la magistratura fra destra e sinistra è riduttivo e fuorviante (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la Procura di Firenze il suo voto è stato decisivo, alimentando sospetti su una scelta determinata dalle aspettative di alcuni politici: "Pensare che le decisioni del Csm siano frutto di aspettative politiche è sbagliato e offensivo. Perché il presupposto è che le iniziative delle procure non siano conseguenza di presunte violazioni della legge, bensì dell'orientamento politico di un procuratore o di un interesse politico in gioco". Lo pensano molti politici: "Ma io respingo questa visione, perché credo che la magistratura non sia irrimediabilmente politicizzata. Credo piuttosto che i capi delle procure svolgano le loro funzioni per organizzare l'ufficio e determinare strategie investigative, dopodiché ogni singolo magistrato, nell'ambito della propria autonomia, si occupa del reato eventualmente commesso. Avendo come unico riferimento la violazione della legge". Quanto alle accuse di politicizzazione rivolte alla magistratura: "La separazione dei poteri deve declinarsi in comportamenti concreti. Sulla magistratura si è sovraccaricato l'onere della soluzione di molti conflitti interni alla società, che ha perso i luoghi di mediazione come partiti e sindacati. Tuttavia la politica deve riprendere la sovranità sulle regole, attraverso il Parlamento che è portatore della rappresentanza sovrana", ha concluso Pinelli. (Rin)