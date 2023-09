Germania: Nouripour (Verdi), presto decisione su fornitura missili a Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo tedesco deciderà “molto presto” la fornitura di missili da crociera Taurus all’Ucraina, impegnata a respingere l’invasione russa. È quanto dichiarato da Omid Nouripour, copresidente dei Verdi con Ricarda Lang, nel corso di un intervento all’emittente televisiva “Zdf”. L’esponente degli ecologisti ha definito “inesistente” l’argomento che ha finora ha ostacolato l’invio dei Taurus da parte della Germania all’Ucraina, ossia la possibilità che oltrepassino il confine tra il Paese aggredito e la Russia per colpire l’aggressore sul proprio territorio. Come osservato da Nouripour, la guerra si svolge comunque presso tale frontiera. Il copresidente dei Verdi ha quindi evidenziato che “meno l’Ucraina potrà difendersi, più a lungo durerà il conflitto”. Pertanto, ha aggiunto l’esponente dei Verdi, “credo che dovremmo consegnare” i Taurus all’ex repubblica sovietica. Per Nouripour, “l’annuncio” della fornitura arriverà “molto presto”.Zdf; https://www.zdf.de/nachrichten/politik/illner-taurus-nouripour-ukraine-krieg-russland-100.html (Geb)