Ue: Monti, bisogna saper trattare e non fare alleanza coi nazionalisti (2)

- Per quel che riguarda le tensioni con la Commissione, si tratta di "un organo sempre più politico, ma ha anche il compito essenziale di fare applicare le regole, molte delle quali sono essenziali perché l'Europa esista e non sia una giungla: regole sul mercato unico, sulla concorrenza, sui bilanci pubblici, eccetera. Non è facile, ma è essenziale per la sua credibilità anche come grande attore della politica per l'Europa, che sia imparziale". "Come in passato, - osserva infine l'ex premier - anche oggi l'Italia ha un governo rispettato a Bruxelles. Ma è un governo composto anche da forze politiche e personalità per le quali il rispetto verso l'Europa è molto recente e intermittente. Questo determina a volte difficoltà di dialogo e qualche dubbio su quanto gli impegni assunti siano attendibili. Consiglierei perciò ai nuovi rappresentanti dell'Italia di dismettere la postura mentale dei 'pugni sul tavolo', di negoziare tenacemente sulla sostanza, di ricordarsi che se ritengono davvero di aver subito un torto la via maestra è di denunciarlo alla Corte di giustizia europea", conclude Monti. (Rin)