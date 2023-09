Migranti: ministro Interno Francia convoca riunione su Lampedusa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno francese Gerald Darmanin ha convocato una riunione incentrata sulla situazione degli sbarchi di migranti a Lampedusa. Lo riferisce in anteprima l'emittente televisiva "Tf1". All'incontro saranno presenti rappresentanti delle forze dell'ordine e la Direzione generale degli stranieri in Francia. Darmanin ha convocato la riunione per fare il punto della situazione, cartografare gli impatti sulla Francia e valutare i dispositivi di controllo alla frontiera. (Frp)