Giustizia: Nordio, su intercettazioni fatto finora il minimo sindacale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel settore delicatissimo delle intercettazioni abbiamo lavorato per evitare che vengano messi in piazza i pettegolezzi, le vite private dei cittadini, abbiamo per ora presentato il minimo sindacale, ossia evitare che il nome del terzo che finisce nelle trascrizioni venga dato in pasto ai giornali. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, intervenendo alla festa nazionale di Italia viva. “Sulle intercettazioni e sulla tutela della privacy stiamo lavorando di concerto con la commissione presieduta dalla senatrice Giulia Bongiorno, e siamo già avanzati”, ha aggiunto. (Rin)