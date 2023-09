Usa: vagone carico di sostanze chimiche esplode in Nebraska, ordinata evacuazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un vagone carico di sostanze chimiche è esploso ieri in un un grande terminale ferroviario per le merci della Union Pacific a North Platte, nello Stato Usa del Nebraska, innescando un ordine di evacuazione della popolazione civile entro un raggio di quattro miglia (circa 6,5 chilometri). La portavoce dello storico operatore ferroviario statunitense, Robynn Tysver, ha dichiarato che le cause dell'esplosione, verificatasi nel primo pomeriggio di ieri, sono ancora oggetto di accertamenti. Il dipartimento dei vigili del fuoco di North Platte, che conta una popolazione di circa 23mila persone, ha avvertito che l'incendio ha sprigionato "fumi altamente tossici". Secondo le indiscrezioni della stampa Usa, almeno uno dei container coinvolti nell'esplosione conteneva un carico di acido perclorico, una sostanza altamente corrosiva utilizzata per la produzione di esplosivi e per diverse altre applicazioni industriali, inclusa la farmaceutica. (segue) (Was)