Cina: "Financial Times", per Washington il ministro della Difesa Li Shangfu è stato destituito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il governo degli Stati Uniti ritiene che il ministro della Difesa della Cina, Li Shangfu, sia stato sottoposto a indagini dalle autorità del suo Paese, e che sia già stato sollevato dal suo incarico. Lo affermano fonti governative statunitensi citate dal quotidiano "Financial Times". Il quotidiano cita in particolare "tre funzionari statunitensi e due persone a conoscenza di informazioni d'intelligence", secondo cui il ministro cinese è già stato destituito. Le indiscrezioni giungono dopo quasi tre settimane di assenza del ministro cinese, che ieri è stata evidenziata sui social media anche dall'ambasciatore statunitense in Giappone, Rahm Emanuel. L'ultima apparizione pubblica di Li risale al 29 agosto, in occasione di un forum sulla sicurezza con i Paesi africani tenutosi a Pechino. L'assenza di Li conferma le tensioni che attraversano la leadership cinese, e sembra ricalcare quanto accaduto a luglio all'ex ministro degli Esteri Qin Gang, sparito senza alcuna spiegazione dai riflettori per poi essere rimpiazzato dal suo predecessore Wang Yi. Sempre a luglio, Pechino ha congedato il comandante delle Forze missilistiche, riassegnando l'incarico al precedente comandante, Li Yuchao. (Cip)