Caivano: Schlein, repressione non basta, serve investimento su formazione e sociale

- La repressione non basta, serve l'educazione e un grande investimento sulla formazione. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, a “Otto e mezzo”, su La7. “Se si mettono presidi delle forze dell'ordine ma non si mettono presidi sociali” non “si riesce a fare recupero e prevenzione”, ha proseguito. La vicenda di Caivano nasce da una “violenza di genere”, serve “un investimento sull'educazione contro lo stupro, anche a livello giovanile. Su questo con Meloni possiamo lavorare insieme”, ha concluso Schlein. (Rin)