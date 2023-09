Argentina: Banca centrale mantiene tasso di interesse al 118 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale dell'Argentina (Bcra) ha deciso di mantenere il tasso di interesse di riferimento al 118 per cento. Lo rende noto un comunicato dell'organismo. "Ad agosto, il tasso d'inflazione mensile si è attestato al 12,4 per cento, spinto dal trasferimento sui prezzi della maggiore volatilità finanziaria registrata nella seconda metà del mese e dalla ricalibrazione del livello del tasso di cambio ufficiale", spiega la Bcra. "Tuttavia, gli indicatori riflettono un rallentamento nel ritmo di aumento del livello generale dei prezzi dal picco della terza settimana di agosto" che continuerebbe allo stesso modo a settembre, si legge. Ieri l'istituto nazionale di statistica (Indec) ha comunicato che ad agosto l'inflazione ha avuto un incremento del 124,4 per cento. Si tratta di un aumento quasi doppio rispetto a quello di luglio, che aveva registrato un indice mensile del 6,3 per cento. Su mese si è trattato dell'incremento più alto dal 1991.(Abu)