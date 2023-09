Usa-Ucraina: Zelensky vuole partecipare ad Assemblea Onu e incontrare Biden la prossima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, intende partecipare all’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, la prossima settimana, e incontrare l’omologo statunitense, Joe Biden. Lo ha confermato un funzionario di Kiev rimasto anonimo all’emittente “Nbc News”, senza specificare se il colloquio avrà luogo a New York, a margine dell’Assemblea, oppure alla Casa Bianca. I due si sono visti l’ultima volta lo scorso luglio a Vilnius, in Lituania, in occasione del summit dei leader della Nato. (Was)