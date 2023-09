Francia: ministro Economia, nel 2024 crescita all'1,4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2024 la Francia registrerà una crescità dell'1,4 per cento, contro l'1,6 per cento inizialmente previsto. Lo ha detto il ministro dell'Economia francese Bruno le Maire, parlando alla stampa. Nel progetto di manovra che sarà presentato il 27 settembre è previsto un taglio di 16 miliardi di euro per ridurre l'indebitamento del Paese. Le Maire ha spiegato che nel 2024 la crescita continuerà a progredire dopo l'1 per cento previsto pe ril 2023. "Sarà trainata dalla nostra produzione manifatturiera, dall'uscita definitiva della crisi inflazionistica e dalla ripresa del consumo", ha affermato il ministro.(Frp)