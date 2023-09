Giustizia: Nordio, separazione carriere è in programma governo, non è negoziabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La separazione delle carriera “è nel programma di governo, non è negoziabile”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, intervenendo alla festa nazionale di Italia viva. Il ministro ha spiegato che la si può fare in due modi: “o totalmente e bene, e allora ci vuole una riforma costituzionale, oppure nell'ambito della Costituzione che c'è, e la si fa bene, ma non si raggiungono gli stessi risultati, secondo me”. “È una valutazione che faremo nel prosieguo, anche politicamente, attraverso i dibattiti”, ha aggiunto. Sull'ipotesi che la riforma possa essere presentata entro quest’anno, Nordio ha chiarito: “C'è già un progetto in Parlamento e lì ci dovremmo agganciare. La scelta – ha concluso – è se facciamo una riforma costituzionale, sapendo i rischi e i tempi, o una legge sulla separazione delle carriere dimezzata ma in tempi più brevi”.(Rin)