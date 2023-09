Venezia: Zaia, città è salva e continuerà ad essere patrimonio dell'umanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezia è salva e continuerà ad essere patrimonio dell'umanità. Con queste parole Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, ha commentato la decisione presa dall'Unesco di non inserire la città tra i siti a rischio. "Un grande risultato quello raggiunto oggi a Riad, grazie alla tenacia del ministro alla Cultura, Gennaro Sangiuliano, e di tutto il governo, che ringrazio per il lavoro e gli sforzi profusi per evitate che la città lagunare venisse inserita nella black list. Quello dell'Unesco - ha sottolineato - è un riconoscimento che non è mai stato messo in discussione, nella nostra mente e nel nostro cuore. Venezia è Patrimonio dell'Umanità, lo è da sempre, e tutti insieme cercheremo di preservare e salvaguardare il futuro della Serenissima". "Oggi, con la decisione presa dal World heritage committee, sono stati fugati tutti i dubbi sulla certificazione dell'ente Unesco. Quella di oggi è una importante vittoria per la città di Venezia e per tutto il Veneto", ha concluso. (Rev)