Usa: vagone carico di sostanze chimiche esplode in Nebraska, ordinata evacuazione (2)

- Il centro logistico dove si è verificato l'incidente è il più grande nel suo genere al mondo, e in alcuni punti è largo sino a 13 chilometri. Alcuni anni fa il complesso è stato dotato di una torre di osservazione a otto piani, la Golden Spike Tower, per supervisionare le operazioni di smistamento di migliaia di vagoni ferroviari del corridoio Est-Ovest di Union Pacific. L'incidente riaccende le polemiche sullo stato della rete ferroviaria statunitense, e richiama simili incidenti verificatisi all'inizio di quest'anno, incluso quello che lo scorso febbraio ha visto protagonista la cittadina di East Palestine, in Ohio, e che ha causato gravi danni ambientali. (Was)