Cina: think tank, Pechino leader mondiale ricerca tecnologica nell'80 per cento dei settori critici (2)

- Un altro comparto tecnologico di particolare rilievo nell'ambito delle dinamiche per il primato strategico nell'Indo-Pacifico è quello dei veicoli sottomarini senza equipaggio: in questo ambito, la Cina ha prodotto il 56,9 per cento della ricerca più influente nell'arco degli ultimi cinque anni, mentre gli Stati Uniti, al secondo posto, ne hanno prodotta appena il 9,5 per cento. La competizione tra Stati Uniti e Cina è particolarmente serrata nei campi dell'intelligenza artificiale e della tecnologia quantistica. La Cina detiene il primato della ricerca in quattro dei sei ambiti legati all'Ia passati in rassegna dall'Aspi, inclusi i droni, mentre gli Stati Uniti superano la potenza asiatica nella progettazione e produzione di circuiti integrati. Usa e Cina guidano entrambi due dei quattro ambiti relativi alla tecnologia quantistica: la ricerca Usa, in particolare, è più avanzata nel campo dei sensori quantistici, mentre quella cinese è all'avanguardia nella crittografia post-quantistica avanzata. (Res)