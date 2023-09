Maltempo: a Chigi riunione su alluvione, 289 milioni per urgenze, 449 milioni per messa in sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A supporto del lavoro tecnico-amministrativo dei Comuni, che soffrono la carenza di personale specializzato, saranno inoltre valutate in tempi brevissimi le modalità più celeri per l’ampliamento degli organici, con il coinvolgimento della struttura commissariale per la ricostruzione post-sisma del 2012 e la verifica delle graduatorie relative a concorsi già espletati. Infine, allo scopo di semplificare le procedure per la ricostruzione in ambito privato, saranno approvate norme che consentiranno ai professionisti iscritti agli ordini di asseverare l’entità dei danni conseguenti all’alluvione e di evitare il successivo controllo comunale, ferma restando la possibilità del controllo a campione. All’incontro hanno partecipato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, il ministro del lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone, il viceministro alle infrastrutture e trasporti, Galeazzo Bignami, il commissario alla ricostruzione Gen. Francesco Paolo Figliuolo, il capo del Dipartimento della protezione civile, Fabrizio Curcio, il commissario per la ricostruzione del Centro Italia, Guido Castelli, l’Amministratore delegato di Cassa depositi e prestiti, Dario Scannapieco, il segretario generale della Presidenza del Consiglio, Carlo Deodato e il capo dell'Ufficio del Coordinamento legislativo del ministero dell’Economia e delle finanze, Daria Perrotta. (Rin)