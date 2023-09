Difesa: Schlein, spese militari non prioritarie, prima vengono sanità e potere d'acquisto famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le priorità dell'Italia non sono le spese militari: spendiamo 28 miliardi per le spese militari e ci sono problemi di sanità pubblica e potere d'acquisto delle famiglie. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, a “Otto e mezzo”, su La7. “Quando saremo al governo ce ne occuperemo”, ha detto Schlein, ricordando che l'Italia non ha preso un impegno di rispettare la richiesta della Nato di raggiungere il due per cento di spese militari rispetto al Pil il prossimo anno. (Rin)