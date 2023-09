Brandizzo: Strisciuglio (Rfi), Sigifer non lavora più nei nostri cantieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'incidente di Brandizzo la Sigifer non sta più lavorando nei cantieri di Rete ferroviaria italiana (Rfi). Lo ha detto l'Amministratore delegato di Rete ferroviaria italiana (Rfi), Gianpiero Strisciuglio, nella puntata di oggi di “Cinque minuti”, su Rai Uno. “Aveva lavorato per diversi anni ma ovviamente sono stati presi dei provvedimenti in tal senso. Il tragico incidente impone misure di questo tipo”, ha aggiunto. (Rin)