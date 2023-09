Brasile: attentato di Natale a Brasilia, uno dei condannati arrestato in Paraguay

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giornalista e blogger, Wellington Macedo de Souza, condannato in contumacia a sei anni di carcere per aver pianificato ed eseguito un attentato terroristico poi sventato nei pressi dell'aeroporto internazionale di Brasilia il 24 dicembre scorso, è stato arrestato in Paraguay. Il 47enne è stato localizzato dalla Polizia federale del Brasile, in collaborazione con le autorità paraguaiane, mentre attraversava il Ponte dell'amicizia, valico di frontiera tra i due Paesi che unisce i municipi di Foz do Iguaçu in Brasile e Ciudad del Este in Paraguay. (segue) (Brb)