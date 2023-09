Usa: elezioni 2024, terzo dibattito repubblicano sarà a Miami a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il terzo dibattito elettorale relativo alle primarie repubblicane, in vista delle presidenziali del 2024, si svolgerà a Miami, in Florida, all’inizio di novembre. Lo hanno confermato fonti anonime all’emittente “Cnn”. Il dibattito seguirà il primo, che ha avuto luogo il mese scorso a Milwaukee, e quello in programma per il 27 settembre alla biblioteca presidenziale Ronald Reagan di Simi Valley, in California. (Was)