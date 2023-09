Ucraina: Zelensky a Washington la prossima settimana dopo Assemblea Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, si recherá in visita a Washington la prossima settimana, dopo l’Assemblea generale delle Nazioni Unite che si svolgerà a New York a partire da lunedì. Lo ha confermato una fonte anonima al “Washington Post”, aggiungendo che la visita è stata organizzata in collaborazione con l’amministrazione Biden. Il viaggio, secondo la fonte, è stato organizzato per ribadire la necessità di fare approvare al Congresso altri 24 miliardi di dollari di aiuti militari a Kiev, chiesti dalla Casa Bianca per sostenere l’Ucraina nella guerra con la Russia. Altre fonti hanno riferito all’emittente “Nbc News” che Zelensky intende partecipare anche all’Assemblea Onu, oltre a vedere il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Le fonti non hanno specificato se un eventuale colloquio si svolgerà a New York o alla Casa Bianca. (Was)