Libia: inondazioni, inviato Onu Batili ringrazia i Paesi che hanno inviato aiuti

- L'inviato delle Nazioni Unite in Libia, Abdullah Batili, ha espresso la sua gratitudine a tutti i Paesi che hanno inviato squadre di soccorso, attrezzature e aiuti per sostenere il Paese nordafricano colpito dalle inondazioni, sottolineando che la Libia non può affrontare la crisi da sola. Batili ha affermato che il popolo libico "costituisce il più grande esempio di unità, compassione e fermezza di fronte a questa tragedia devastante, e questo dimostra una Libia unificata, senza Est, Ovest o Sud". L'inviato ha quindi invitato tutte le autorità e le istituzioni libiche a continuare e coordinare gli sforzi per rispondere a questo disastro, sottolineando che l’entità delle perdite e dei danni "supera ciò che possiamo immaginare". (Lit)