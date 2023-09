Migranti: Salvini, bene via diplomatica, ma occorre fare anche altro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per affrontare la questione dell’immigrazione “la via diplomatica è fondamentale da percorrere, ma l’intero governo sta lavorando anche per una vita italiana: stiamo lavorando giorno e notte e non escludo ogni genere di intervento”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, a “Stasera Italia”, su Rete 4. Il ministro ha spiegato che “occorrono un centro per l’espulsione in ogni regione, accordi vincolanti con i Paesi africani di riammissione di clandestini individuati come tali”. “Voglio assicurare agli italiani che il governo nel suo insieme, compatto, metterà in mare e a terra ogni mezzo per arginare un flusso inaccettabile”, ha concluso. (Rin)