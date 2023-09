Carcere: Michetelli (Pd), plauso alla Giunta capitolina e all'assessora Funari per accordo con Dap (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Compito fondamentale degli Enti locali - spiega ancora Michetelli - deve essere senza dubbio quello di potenziare il godimento dei servizi della città anche da parte di chi si trovi ristretto in vinculi, ciò in quanto primariamente alle istituzioni spetta il delicato compito di accompagnare e favorire il loro percorso di inclusione e reinserimento sociale, economico e lavorativo. E' auspicabile la nascita, quanto prima, di un coordinamento con gli uffici del Segretariato e i suoi operatori, al fine di costruire una rete, anche insieme con la Garante Dott.ssa Calderone, che tenga dentro indirizzo politico e fase esecutiva. Con il suo eccellente lavoro, l'assessora Funari si pone nella scia della direzione indicata su questo tema dai componenti dell'Assemblea capitolina, con la cui presidente Celli stiamo organizzando lo svolgimento di una seduta consiliare all'interno del Carcere di Rebibbia, che già il sindaco Walter Veltroni indicò nel 2002 come XXI Municipio di Roma, trattandosi della struttura carceraria più grande e recente della Capitale, a differenza di Regina Coeli, che vede invece cronicamente detenuti stipati al suo interno, ben oltre la sua capienza e che non vorremmo certamente che diventasse un Municipio. Questo importante risultato conferma in maniera inequivocabile come tutti i protagonisti di questa consiliatura siano impegnati a sostegno degli ultimi e dei più deboli". (Com)