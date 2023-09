© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando qualcuno lascia il Partito democratico è sempre un dispiacere, soprattutto se prima non ha tentato un dialogo. Lo ha detto la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, a “Otto e mezzo”, su La7. “Non si può non sentirsi a casa in un Pd che si occupa della salute, dell'ambiente e dei diritti”, ha aggiunto Schlein. (Rin)