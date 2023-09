Migranti: Tajani, serve azione forte dell'Europa, sinistra sia responsabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui migranti serve un’azione forte di tutta l’Europa, non possiamo più aspettare. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo alla trasmissione Dritto e Rovescio su Rete4. “I migranti che arrivano nel nostro Paese non vogliono venire in Italia, vogliano andare in Germania, Francia, Finlandia, il loro obiettivo non è l’Italia”, ha detto Tajani. “C’è una situazione di freddezza da parte dell’Europa, tante manifestazioni di buona volontà ma poi non si agisce, noi non possiamo più aspettare, serve un’azione forte di tutta l’Europa perché c’è una situazione esplosiva in Africa”, ha dichiarato il ministro. L’Europa, ha detto ancora Tajani, “ha firmato un memorandum con la Tunisia ma ci sono resistenze soprattutto da parte dei socialisti. Non possiamo fare saltare la strategia in Tunisia perché dobbiamo fare la campagna elettorale, serve responsabilità anche da parte della sinistra”, ha affermato.(Res)