Brasile: attentato di Natale a Brasilia, uno dei condannati arrestato in Paraguay (2)

- Nel corso delle indagini, il giornalista che nel 2019 aveva lavorato al ministero delle Donne, Famiglie e Diritti Umani del governo Bolsonaro, è stato identificato come l'uomo alla guida dell'auto utilizzata per posizionare un ordigno esplosivo su un camion cisterna di carburanti che si dirigeva verso l'aeroporto internazionale di Brasilia. Condannato in contumacia era irreperibile da gennaio 2023. Si trovano invece in carcere da gennaio gli altri due complici, ritenuti finanziatori, pianificatori ed esecutori materiali dell'attentato, George Washington De Olveira Sousa, condannato a nove anni e quattro mesi di reclusione, e Alan Diego dos Santos condannato a cinque anni e quattro mesi di reclusione. Estremisti di destra e sostenitori dichiarati dell'ex presidente Jair Bolsonaro erano già stati arrestati nel corso delle indagini. (segue) (Brb)