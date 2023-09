Brasile: attentato di Natale a Brasilia, uno dei condannati arrestato in Paraguay (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto emerso nel corso del processo, l'attentato era stato ideato e organizzato presso l'accampamento di sostenitori dell'ex presidente Jair Bolsonaro nei pressi del quartier generale dell'esercito di Brasilia. Il sit-in era stato organizzato per chiedere un intervento delle forze armate per assumere il potere e annullare l'elezione del presidente Luiz Inacio Lula da Silva. L'aspettativa, come indicato dagli imputati, era che l'esplosione desse inizio "al caos" dando modo a Bolsonaro di imporre lo stato di emergenza che, limitando i poteri di giustizia e parlamento, impedisse l'insediamento di Lula. (Brb)