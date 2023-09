Brasile: governo presenta legge su decarbonizzazione "Combustibili del futuro" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma Carburante del futuro è stato realizzato con un'ampia partecipazione di rappresentanti del governo, dell'industria, delle associazioni rappresentative dei diversi segmenti legati al mercato dei carburanti e della comunità scientifica. La proposta include iniziative tematiche che puntano alla decarbonizzazione della matrice energetica dei trasporti, l'industrializzazione del Paese e l'aumento dell'efficienza energetica dei veicoli. Tra le iniziative previste figurano il Programma nazionale per il carburante sostenibile per l'aviazione, il Programma nazionale per il diesel verde e un progetto per l'aumento dei limiti massimi e minimi per la miscelazione di etanolo con la benzina (E30). Il testo modifica il contenuto minimo dal 22 per cento attuale al 30 per cento. Tra le misure è prevista anche l'elaborazione di un regolamento dei carburanti sintetici "e-Fuel", attribuito all'Agenzia nazionale per il petrolio, il gas naturale e i biocarburanti (Anp). (Brb)