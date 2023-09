Usa: sciopero automotive, Biden sente leader del sindacato Uaw

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha parlato con il leader del sindacato United Auto Workers, Shawn Fain, per discutere lo stato delle trattative con General Motors, Ford e Stellantis, in vista dell’imminente scadenza del contratto di lavoro, alle 23:59 locali di giovedì 14 settembre. Lo ha confermato la Casa Bianca. Il sindacato ha recentemente annunciato che, in mancanza di un accordo sul nuovo contratto di lavoro, sarà organuzzato uno sciopero mirato in alcuni stabilimenti delle tre case automobilistiche. (Was)