Regno Unito-Italia: Sunak, orgoglioso del lavoro con premier Meloni

- Le relazioni tra Regno Unito e Italia sono fiorenti e sono stato lieto di accogliere la mia amica Giorgia a Londra in aprile per firmare il nostro storico accordo che approfondisce la nostra partnership. Lo ha detto il primo ministro britannico, Rishi Sunak, in occasione dell'inizio della 31ma Conferenza anglo-italiana di Pontignano. "Sono orgoglioso del lavoro che, ogni giorno, svolgiamo insieme a stretto contatto per rafforzare la prosperità e la sicurezza del Regno Unito e dell'Italia" ha aggiunto Sunak, prima di concludere con i ringraziamenti: "Grazie ancora per tutto ciò che fate per rafforzare l'amicizia tra le nostre nazioni". (Rel)