Difesa: segretario Usa incontra principe ereditario del Bahrein, focus su integrazione regionale

- Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, ha incontrato al Pentagono il principe ereditario e premier del Bahrein, Salman bin Hamad Al Khalifa. Austin, riferisce una nota, ha valutato positivamente la recente firma dell’accordo bilaterale per l’integrazione nel campo della sicurezza, teso a rafforzare la cooperazione tra i due Paesi nei settori della difesa, del commercio, degli investimenti e dello sviluppo tecnologico. Austin ha anche elogiato le autorità del Bahrein per la leadership mostrata sul piano regionale e a garanzia della sicurezza marittima. Il segretario ha anche ribadito l’impegno di Washington a tutela della stabilità in Medio Oriente. (Was)