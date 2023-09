Brasile: dal 2017 fornita assistenza a 950 mila venezuelani in fuga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'operazione Accoglienza in Brasile ha fornito assistenza a 950 mila profughi venezuelani in fuga dalla crisi economica e sociale nel Paese sudamericano dal 2017 ad oggi. Lo riferisce il generale dell'esercito brasiliano, Helder de Freitas, responsabile del programma coordinato dal governo, con la collaborazione di 120 organizzazioni governative, non governative e privati. Nel corso di un'udienza presso la commissione Esteri della Camera il generale ha evidenziato che in media sono 12mila i venezuelani che entrano in Brasile al mese. Il programma opera principalmente nella città transfrontaliera di Pacaraima, dove è passato il 72 per cento del totale dei profughi, e presso la capitale dello stato di Roraima, Boa Vista, dove si trovano numerosi centri di accoglienza. Secondo Freitas il 52 per cento dei venezuelani entrati in Brasile sono rimasti nel Paese, il 32 per cento si è trasferito in altri Paesi e il 16 per cento è rientrato in Venezuela.(Brb)