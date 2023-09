Roma: no del Municipio a impianto in ex Tmb Salario, sindaci contro termovalorizzatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giornata dei no ai rifiuti oggi a Roma. Da un lato c'è stata l'amministrazione del Municipio III, guidato da Paolo Marchionne del Pd, che si è opposta alla realizzazione di un impianto per il trattamento delle terre di spazzamento nell'area dell'ex Tmb Salario. Dall'altro lato i sindaci, che governano i Comuni attorno al quadrante di Santa Palomba, sono andati a bussare alla porta della Regione Lazio per chiedere al governatore Francesco Rocca di opporsi alla costruzione del termovalorizzatore. Nel parlamentino di piazza Sempione, stamattina, la maggioranza a trazione Pd ha trovato l'intesa con le forze di opposizione, e da due mozioni si è giunti a un unico atto che ha avuto il via libera all'unanimità. Il documento prevede che il presidente Marchionne chieda al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, di intervenire presso Ama affinché sia ritirata la richiesta di procedura di Via, Valutazione di impatto ambientale, per la realizzazione dell'impianto. (segue) (Rer)