Sanità: Baldini (Enpapi), su aggiornamento Lea Schillaci coinvolga tutte le categorie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ministero della Salute sta per costituire la nuova Commissione nazionale per l'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza (Lea). Ad oggi la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha designato i suoi sette componenti, con altrettanti supplenti e si tratta, in maggioranza, di personale medico e laico. La totale assenza di rappresentanti di altre categorie in ambito sanitario non è più accettabile, pertanto chiediamo al ministro Schillaci che, nel nominare i restanti membri tecnici, manifesti maturità istituzionale e tenga conto della partecipazione di altre tipologie professionali". Lo ha detto Luigi Baldini, presidente dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica (Enpapi), al quale sono obbligatoriamente iscritti gli infermieri liberi professionisti, che ha aggiunto: "Una composizione più articolata non potrà che giovare al lavoro che dovrà svolgere per tre anni la commissione, la quale, tra i suoi obiettivi, ha quello di acquisire e valutare le proposte di inserimento nei Lea di nuovi servizi, attività e prestazioni, stimando anche l'impatto economico di queste modifiche". (Rin)