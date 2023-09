Giustizia: Nordio, governo compatto su riforma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Quando ho illustrato in Consiglio dei ministri il disegno di legge” che prevede l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio, la norma sulle intercettazioni per evitare che il nome del terzo inserito nella trascrizione venga dato in pasto ai giornali, l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento di primo grado, “alla fine c’è stato un applauso”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, intervenendo alla festa nazionale di Italia viva. Ciò mostra, ha sottolineato il ministro, che “su questo c'è assoluta omogeneità da parte del governo”. (Rin)