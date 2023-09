Cultura: Gigi D'Alessio all'Auditorium e visite gratuite nei Musei civici, gli eventi a Roma (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 17 settembre si parte alle 9 con la passeggiata La via di Francesco lungo il cammino che portava i pellegrini in arrivo a Roma o in partenza verso Assisi. Un percorso con letture accompagnate da momenti musicali attraverso Villa Ada e Villa Borghese, lungo il Tevere e tra i vicoli di Trastevere fino a San Francesco a Ripa, al Colle dell’Aventino, alla Basilica di Santa Sabina e al Circo Massimo. A cura di Federtrek Escursionismo e Ambiente, in collaborazione con la Rete Associativa della Via di Francesco nel Lazio (partenza dalla fermata Metro B1 Conca d’Oro). Alle 17 è in programma una passeggiata tra I luoghi della Breccia di Porta Pia, 153 anni dopo, un viaggio nella storia a cura di Stefano Siviero, economista e appassionato di storia (partenza dalla fermata Metro B1 Conca d’Oro); alla stessa ora da piazza San Francesco d’Assisi partirà una passeggiata di circa 4 km alla scoperta della Roma Coloniale che ripercorrerà, con la guida esperta dell’economista ambientale Silvano Falocco, la storia del feroce colonialismo italiano. (segue) (Rer)