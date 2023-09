Lazio: Giunta approva protocollo per sviluppo e trasformazione del territorio di Civitavecchia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un importante passo in avanti, – dichiara la consigliera regionale Fd'I Emanuela Mari - in ragione del ruolo centrale della città di Civitavecchia e quindi del suo porto, è stato compiuto oggi nella direzione di una trasformazione del litorale nord orientata alla sostenibilità e all'interconnessione tra il territorio e la struttura portuale, anche in considerazione degli interventi finanziati dal Fondo complementare al Pnrr che consentiranno al Lazio di divenire un primario polo di sviluppo in Europa e nell'area mediterranea. Interventi che unitamente a quanto previsto dal Piano per la Transizione Ecologica di Civitavecchia della Regione, in primis la decarbonizzazione, il Parco eolico offshore, e la filiera dell'idrogeno verde, faranno di Civitavecchia l'apripista alla riconversione energetica e produttiva di tutto il Lazio nonché modello di sviluppo sostenibile per tutta l'Italia in accordo con gli obiettivi del Green Deal Europeo": (segue) (Com)