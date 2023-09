Roma: presidente Municipio VI, territorio diverso dal resto città, ha bisogno di più forze ordine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'omicidio di questa sera a Tor Bella Monaca, in via Quaglia, al termine dell'ennesima sparatoria, "è l'ultima goccia che fa traboccare un vaso ormai colmo. È soltanto di questa mattina la scena di una donna che si è chiusa con un coltello all'interno degli uffici della Asl Roma 2 di Torrenova, seminando il panico tra utenti e personale e che soltanto grazie al mio personale intervento ha deciso di desistere e consegnare l'arma". Lo dichiara in un comunicato stampa il presidente del Municipio Roma VI delle Torri, Nicola Franco. "Pochi giorni fa, l'episodio dell'aggressione ai danni di don Coluccia, durante la passeggiata della legalità in via dell'Archeologia, e di Maricetta, durante un intervento di pulizia da parte delle associazioni di volontariato. Cos'altro deve accadere per far capire a chi di dovere che il territorio di Tor Bella Monaca è diverso dal resto di Roma?". (segue) (Com)