Migranti: Conte, mercoledì prossimo sarò a Lampedusa, è emergenza umanitaria

- Mercoledì prossimo sarò a Lampedusa a vedere con i miei occhi quanto sta accadendo, ad ascoltare le voci di chi si sta facendo in quattro per fronteggiare questa emergenza umanitaria. Lo annuncia su Facebook il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte. “Incontrerò anche Don Rizzo, a cui sarò felice di stringere la mano per ringraziarlo del suo impegno. E così anche per i volontari, per le forze dell’ordine e per tutti i residenti che non devono essere lasciati soli”, aggiunge Conte. (Rin)